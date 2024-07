L’Italia Under 17 di basket batte la Turchia e va in finale. Mattia Ceccato grande protagonista

L’Italia under17 di basket è in finale. Nei campionati mondiali di categoria che si stanno disputando in Turchia la squadra allenata da Giuseppe Mangone ha battuto i padrini di casa per 90 – 63. Un punteggio con uno scarto molto alto che ha fotografato l’andamento della gara in campo.

Protagonista assoluto il giovane Mattia Ceccato, 17 anni appena compiuti, che ha giocato gran parte della gara sia nel ruolo di guardia, sia da play. Ceccato ha totalizzato 17 punti, con due ottimi tiri da tre, ma ha anche servito alcuni assist importanti per il gioco d’attacco della squadra, mandando a canestro i compagni. Ceccato è poi tornato in panchina nella parte finale della gara, con il coach Mangone che ha cercato di dosare le forze dei suoi ragazzi, che stanno disputando delle partite con ritmi incessanti, giocando ogni giorno o, al massimo, con intervalli di due giorni.

Schermo in piazza per i supporter e gli amici del giovane campione comisano

La gara è stata seguita in diretta in piazza Fonte Diana a Comiso, cittadina d’origine del giovane campione. A seguirlo anche lo zio Matteo Ceccato, anch’egli ex cestista, mentre il papà Davide, anch’egli ex giocatore di basket e oggi allenatore, è volato in Turchia, insieme alla moglie Laura, ex pallavolista.

Entusiasmo alle stelle tra quanti hanno seguito la gara del giovane campione comisano.

L’Italia quindi approda in finale e non era mai arrivata così in alto. Affronterà gli Stati Uniti e il destino sembra segnato, per la superiorità della squadra Usa.

Ma la partita è tutta da giocare e la giovane Italia under 17 ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare in alto .

