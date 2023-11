L’inverno ora fa sul serio: dal weekend e anche la prossima settimana freddo, maltempo e neve a quote basse

Arriva l’inverno. E stavolta davvero. Durante il prossimo fine settimana il freddo si abbatterà sull’Italia. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Ferrara, una massa d’aria artica proveniente dal Polo Nord influenzerà diversi settori dell’Europa, tra cui anche la penisola italiana. Questo avrà come conseguenza una significativa diminuzione delle temperature, con possibili precipitazioni lungo il versante adriatico, dal nord della Romagna fino alla Puglia e in generale sulle regioni meridionali e in Sicilia.

TEMPERATURE GELIDE

Le temperature scenderanno notevolmente, potenzialmente fino a 8-10°C al di sotto delle medie stagionali. Questo potrebbe favorire la formazione di grandinate o di nevicate a quote medio-basse, talvolta scendendo anche sotto i 600-700 metri di quota. Si prevedono venti forti come la Tramontana e il Grecale, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70-80 km/h e mari agitati.

Nel contesto meteorologico di queste correnti settentrionali, molte parti del Nord e del versante tirrenico potrebbero rimanere asciutte, con predominanza di sole. Tuttavia, il clima sarà comunque freddo, con forti gelate notturne in montagna e potenzialmente anche in pianura, fatta eccezione per le Alpi confinarie, dove potrebbero verificarsi deboli nevicate.

Per quanto riguarda la prossima settimana e almeno fino ai primi giorni di dicembre, l’Europa sarà ancora interessata da condizioni cicloniche fredde che coinvolgeranno anche l’Italia. Questo porterà a episodi di maltempo, soprattutto al Centro-Sud con piogge, temporali e nevicate sull’Appennino, anche a quote medio-basse nelle regioni centro-settentrionali. Anche il Nord potrebbe essere coinvolto da precipitazioni, che, date le basse temperature, potrebbero presentarsi nevose a quote molto basse.