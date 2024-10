Le sfide educative dello sport: se ne parla a Ragusa

Sabato 19 ottobre 2024, alle ore 10, presso la sala conferenze della zona artigianale di Ragusa in via On. Corrado Di Quattro, si terrà un importante incontro dal titolo “Le sfide educative dello Sport”. L’evento è organizzato per discutere l’impatto formativo dello sport sui giovani e il ruolo chiave che i genitori e gli educatori rivestono in questo processo.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento educativo, che non solo migliora le capacità fisiche, ma insegna anche valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la collaborazione. L’incontro sarà un’occasione per fornire ai genitori supporto nel guidare i propri figli a scegliere la disciplina sportiva più adatta e a gestire il loro percorso sportivo in modo equilibrato, evitando pressioni eccessive.

L’Assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha evidenziato l’importanza di conciliare l’aspetto formativo con quello fisico, inserendo questo incontro in un più ampio percorso di confronto e promozione dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. L’obiettivo è dimostrare come lo sport possa influire positivamente non solo sul corpo, ma anche sulla mente e sulla società.

