L’arte incontra l’amore. Asso Vizzini ha promosso un evento di successo a Ragusa e avviato nuove prospettive

Il Centro Commerciale Culturale di Ragusa ha ospitato nei giorni scorsi un evento culturale di grande rilievo organizzato dall’associazione milanese Asso Vizzini, in collaborazione con le socie locali Anna Ottaviano e Giovanna Giaquinta. L’iniziativa, intitolata “L’arte incontra l’amore, agli albori del Terzo Millennio”, ha rappresentato un affascinante viaggio nell’universo femminile, attirando un vasto pubblico e suscitando un notevole interesse per i temi trattati.

Un viaggio nell’universo femminile

L’evento ha visto la presentazione di diverse opere di rilievo. Tra queste, la monografia di sculture di Lucio Oliveri ha catturato l’attenzione degli appassionati d’arte, mentre il libro “L’amore agli albori del Terzo Millennio” di Valeria Bonfanti ha offerto una riflessione profonda sui sentimenti e le relazioni nell’era contemporanea. Il libro “Genesi fotografica del maestro don Gesualdo” di Carmelo Vecchio ha invece fornito un’interessante prospettiva storica e artistica. Le opere esposte di Anna Ottaviano e Giovanna Giaquinta hanno arricchito ulteriormente l’evento, sottolineando l’importanza del contributo locale alla manifestazione.

Una sinergia tra Milano e Ragusa

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione, non solo da parte del pubblico ma anche delle istituzioni locali. Presenti all’evento il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, Don Giorgio Occhipinti e Sebastiano D’Angelo, direttore dell’associazione “Ragusani nel Mondo” e socio storico di Asso Vizzini. La presidente di Asso Vizzini, Cristina Patanè, ha espresso il suo entusiasmo per la riuscita dell’evento e ha dichiarato:

“Siamo molto felici di aver dato vita a questa manifestazione che segna l’inizio di una bella sinergia tra Milano e Ragusa. La nostra volontà è di collaborare attivamente con il territorio, creando nuovi progetti culturali che possano valorizzare le eccellenze locali e promuovere uno scambio costruttivo di idee e iniziative. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con l’associazione Ragusani nel Mondo per realizzare insieme future manifestazioni di successo.

L’evento “L’arte incontra l’amore, agli albori del Terzo Millennio” si è rivelato un momento di grande cultura e condivisione, gettando le basi per una futura collaborazione tra le realtà culturali di Milano e Ragusa. Il successo dell’iniziativa dimostra come l’arte e la letteratura possano essere strumenti potenti per unire comunità diverse, creando nuove opportunità di crescita e arricchimento reciproco.

