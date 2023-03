Ladri abbattono le pareti per rubare: il terrore dei residenti

A Quarto, in provincia di Napoli, i residenti stanno vivendo un’esperienza terribile: i furti nelle abitazioni si susseguono con una cadenza quotidiana da circa due mesi, ei ladri stanno usando metodi sempre più estremi per entrare nelle case e rubare. Secondo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’accaduto, i ladri stanno abbattendo le pareti delle case per svaligiarle, causando danni enormi e lasciando i residenti sgomenti al loro ritorno a casa la sera.

Borrelli ha sottolineato che i furti avvengono sempre nella stessa fascia oraria, tra le ore 16:00 e le 20:00, quando le famiglie sono fuori per lavoro o per altre attività. I ladri approfittano di questa assenza per entrare nelle case e rubare tutto ciò che possono, distruggendo porte e finestre se necessario. Ma la situazione sta diventando sempre più grave, con i ladri che stanno addirittura abbattendo le pareti delle case per entrare e rubare.

La metodologia dei ladri sembra essere molto precisa, e sicuramente avrebbe funzionato sempre a buon fine. Ma i residenti di Quarto sono ormai terrorizzati e chiedono un intervento urgente delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nelle strade della città. Borrelli ha sottolineato l’importanza di un incremento rapido degli uomini in divisa per rafforzare il controllo in città e porre fine a questo clima di insicurezza che sta colpendo tutti i residenti.

Il video inviato da un cittadino del posto mostra la devastazione lasciata dai ladri nella sua casa, con le pareti distrutte ei mobili rovesciati. Si tratta di una situazione inaccettabile che sta causando danni enormi alle famiglie che vivono in questa zona, che si sentono abbandonate dalle autorità e completamente impotenti di fronte a questi atti criminali.

È importante che le autorità locali prendano sul serio questa situazione e garantiscano la sicurezza dei propri cittadini. I furti nelle abitazioni sono una questione molto seria, e gli abitanti di Quarto meritano di poter vivere in pace e sicurezza nelle loro case.