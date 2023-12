La Volley Modica ospita l’Omifer Palmi. Serve un successo pieno per rincorrere l’accesso Coppa Italia

L’Avimecc Volley Modica si sta preparando per l’importante match del 26 dicembre contro l’Omifer Palmi, una partita che chiuderà il girone di andata del campionato di serie A3.

Nell’ultimo conviviale natalizio, giocatori e dirigenti hanno avuto l’opportunità di consolidare ulteriormente il gruppo, già coeso grazie al lavoro sinergico di tutti i membri.

Oggi la squadra si è ritrovata in palestra per concentrarsi sulla sfida contro il sestetto palmese, attualmente in una serie positiva di sei vittorie consecutive.

Il coach Enzo Distefano ha analizzato la prestazione precedente contro Macerata, sottolineando la necessità di affrontare la prossima partita contro Palmi con la massima concentrazione e determinazione. Ha evidenziato la forza e le qualità della squadra avversaria, invitando i suoi giocatori a dare il massimo per affrontare questa sfida difficile.

Il palleggiatore Pedro Putini, in un buon momento di forma, attribuisce il suo successo al benessere del gruppo e alla qualità della ricezione. Si aspetta una partita tosta contro Palmi, vista la loro solidità fisica e le abilità dei giocatori nel muro. Putini ha anche enfatizzato l’importanza del supporto dei tifosi, definendoli un fattore cruciale nel sostenere la squadra e sperando che possano essere presenti anche durante la partita contro Palmi, nonostante sia una giornata festiva.