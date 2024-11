La Virtus torna a vincere: battuta Crema

La Virtus Ragusa ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in un’emozionante partita contro la Logiman Crema, conclusasi 79-77. Questo successo, avvenuto in un momento delicato per la squadra, ha messo in evidenza il ritrovato spirito combattivo e una difesa solida nei momenti cruciali. Fondamentale è stato il contributo di quattro giocatori in doppia cifra: Bertocco, autore del canestro decisivo e miglior marcatore con 20 punti, seguito da Gaetano (20 punti e 15 rimbalzi), Erkmaa (11 punti con due triple fondamentali) e Vavoli (14 punti).

La partita è stata intensa e combattuta dall’inizio alla fine. Crema ha iniziato in vantaggio, grazie alla precisione al tiro da tre di Valesin, chiudendo il primo quarto sul 24-20. Ragusa ha mostrato ottima fluidità in attacco, ma ha faticato a contenere i tiri dalla lunga distanza degli avversari. Con l’avanzare dei minuti, tuttavia, la Virtus ha preso fiducia, conquistando il suo primo vantaggio della serata sul 36-34 grazie a Bertocco.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte. Una schiacciata spettacolare di Simon ha infiammato il pubblico, ma Crema ha risposto mantenendo la concentrazione e recuperando punti. Negli ultimi minuti, Erkmaa ha segnato due triple in rapida successione, portando la Virtus sul +7. Nonostante Crema abbia cercato di rimontare, Ragusa ha difeso con determinazione, costringendo gli avversari a commettere errori. Bertocco ha segnato a 26 secondi dalla fine, e Kosic ha messo al sicuro il risultato dalla lunetta, mentre l’ultimo tentativo di Crema è risultato vano.

Questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per la Virtus, che tornerà in campo domenica prossima contro San Vendemiano, in trasferta.

Tabellino

Virtus Ragusa: Bertocco 20, Gaetano 20, Vavoli 14, Erkmaa 11, Simon 6, Gloria 9, Kosic 1.

Bertocco 20, Gaetano 20, Vavoli 14, Erkmaa 11, Simon 6, Gloria 9, Kosic 1. Logiman Crema: Bocconcelli 18, Murri 15, Pirani 15, Zupan 11, Valesin 8.

Parziali: 20-24; 40-42; 63-63.

Statistiche rilevanti: Ragusa ha dominato nei rimbalzi (46 contro 32), ha tirato con buone percentuali da due (22/43) e ai liberi (14/19), mentre Crema ha segnato più triple (11 su 29).

© Riproduzione riservata