La Virtus sciupa in casa l’occasione di battere Faenza

di Giada Drocker – Perde ai supplementari, 84 a 89 il punteggio finale con il quale la Virtus ha sciupato l’occasione di vincere una partita che sembrava già vinta. E’una bella Virtus quella che si vede nei primi due quarti di gioco, paziente in attacco, riesce a costruire gioco e a smarcarsi dalla difesa avversaria in fase offensiva costringe a tiri non semplici la squadra avversaria. Prima frazione sostanzialmente equilibrata. Coach Di Gregorio apre le danze schierando Vavoli, Bertocco, Simo, Gloria e Ksic; dall’altra parte coach Garelli mette dentro Fragonara, Cavallero, Poggi, Calbini e Poletti. Nemmeno il tempo di alzare la palla e Bertocco mette dentro la prima bomba e devono passare due minuti di gioco per la prima segnatura su azione, della squadra ospite. Faenza cerca di costruire vantaggio e con un mini parziale di 6 a zero si porta avanti di di 4 lunghezze a poco più di quattro minuti dalla prima sirena. Ragusa però reagisce subito e con Bertocco protagonista del finale del tempo (10 punti in tre minuti), chiude il tempo a +4. La seconda frazione, un po’stentata nei primi minuti per Ragusa, trova in Vavoli, Gloria ed Arkmaa gli artefici di un parziale di 6 a zero che permette a Ragusa di ottenere il massimo vantaggio, +10 a 3’35” dal riposo grande. L’ingresso in campo per Faenza di capitano Vico sconvolge gli equilibri; con la sua esperienza prende per mano la squadra e la conduce prendendosi dei tiri e smistando ottimi palloni, al -2 della fine del secondo quarto 41-39. Metro arbitrale rigido. Terzo quarto vede come protagonista Kosic che con Gloria e Simon riesce a portare nuovamente a +9 Ragusa ancora con un parzialino di 5 a zero ma anche questa volta la reazione di Faenza – fondamentale la gestione di capitan Vico – accompagnata dalla fretta di Ragusa che sciupa parecchie occasioni, riporta in equilibrio il match con Fragonara che permette agli ospiti di mettere avanti la testa allo scadere del tempo 52-54. Ultimo quarto con Ragusa in vantaggio per metà della frazione ma troppa fretta di concludere, soluzioni affrettate che permettono a Faenza di riorganizzarsi e di ritrovare anche delle buone percentuali di realizzazione. Ragusa a 1’e 10 secondi dalla conclusione del match è avanti di 4 con Bertocco che si prende la responsabilità di una bomba delicatissima. Faenza accorcia le distanza con Fragonara ai liberi: nel capovolgimento di fronte viene fischiato un fallo in attacco a Gloria. Time out. A 23 secondi dalla fine è lo stesso Fragonara a pareggiare, Ragusa avrebbe a disposizione l’ultimo attacco ma Simon viene bloccato. Si va ai supplementari. Faenza perde il primo pallone lanciandolo in tribuna ma per l’arbitro c’è un fallo sotto canestro della difesa Virtussina. E’l’inizio della fine per Ragusa che perde concentrazione. Fragonara e Vico continuano a martellare. A 37 secondi Simon da 3 porta Ragusa a -5 ma è troppo tardi per pensare di recuperare. Peccato. Da Coach Di Gregorio il rammarico di non essere riusciti a gestire meglio alcune fasi di quest’incontro, valido per la prima giornata di ritorno dal campionato di serie B nazionale.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Raggisolaris Faenza 84-89

Virtus Ragusa: Erkmaa 8, Piscetta, Bertocco 26, Simon 10, Gloria 15, Tumino, Vavoli 17,

Mirabella ne, Kosic 6, Calvi ne, Adamu 2, Ianelli ne. All.: Valerio-Di Gregorio

Raggisolaris Faenza: Ndiaye ne, Poletti 21, Calbini 1, Vico 12, Naccari, Poggi 14,

Dellachiesa ne, Magnagnoli, Ammannato 2, Cavallero 19, Fragonara 20. All.: Garelli

Arbitri: Parisi di Catania e De Giorgio di Giarre

Parziali: 24-20; 41-39; 52-54; 71-71.

Note. Tiri da due: Ragusa 25/49, Faenza 22/53; Tiri da tre: Ragusa 4/21, Faenza 7/24; Tiri

liberi: Ragusa 22/26, Faenza 24/36; Rimbalzi: Ragusa 42, Faenza 52; Usciti per cinque falli:

Erkmaa e Kosic (R), Vico (F)

