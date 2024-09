La Virtus Ragusa supera l’Orlandina e si prende il primo “trofeo delle miniere”

La Virtus Ragusa ha vinto il primo derby stagionale contro Capo d’Orlando con un punteggio di 80-68, aggiudicandosi la prima edizione del “Trofeo delle Miniere”, giocato al PalaCannizzaro di Caltanissetta. Rispetto alla recente partita contro Piazza Armerina, la Virtus ha mostrato miglioramenti, pur essendo una squadra ancora in fase di costruzione e priva di alcuni giocatori chiave, come Ianelli e Calvi (quest’ultimo in fase di recupero da un infortunio al ginocchio).

Coach Gianni Recupido, pur soddisfatto della prestazione, ha mantenuto un atteggiamento equilibrato: “Non ho fatto drammi dopo la prestazione con la Siaz e non mi esalto adesso. Abbiamo migliorato l’approccio alla partita e l’intensità, ma siamo ancora lontani dal poter esprimere giudizi definitivi”. Il coach ha evidenziato che il focus rimane sulle prestazioni, piuttosto che sui risultati, sottolineando l’importanza di dare minuti ai giocatori più giovani, come Mirabella e Tumino, per prepararli fisicamente senza rischiare infortuni.

La Virtus proseguirà la sua preparazione pre-stagionale con un’amichevole ad Agrigento contro la locale formazione, anch’essa pronta per il prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Tabellino della partita:

Virtus Ragusa : Erkmaa 1, Mirabella 2, Bertocco 19, Vavoli 12, Gaetano 17, Simon 8, Gloria 18, Piscetta 3, Tumino, Guccione Ne, Guastella Ne.

: Erkmaa 1, Mirabella 2, Bertocco 19, Vavoli 12, Gaetano 17, Simon 8, Gloria 18, Piscetta 3, Tumino, Guccione Ne, Guastella Ne. Allenatore : Gianni Recupido

: Gianni Recupido Parziali: 15-25; 27-26; 12-13; 11-14.

© Riproduzione riservata