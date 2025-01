La Virtus cerca la seconda vittoria di fila. Al Palapadua c’è Imola

La Virtus Ragusa si prepara a una sfida cruciale al PalaPadua, dove domenica alle 18 affronterà la Neupharma Virtus Imola nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale. Dopo il convincente successo ottenuto a Desio, Ragusa proverà a dare continuità alla prestazione per risalire in classifica e avvicinarsi al treno delle terz’ultime, attualmente composto da Saronno e Fiorenzuola.

L’avversaria: Virtus Imola

Imola si presenta come una formazione solida e in forma, forte di due vittorie consecutive e quattro successi nelle ultime sei partite. All’andata, i romagnoli si imposero nettamente (85-67) grazie a una prestazione di grande autorità. Tra i punti di forza della squadra: Lorenzo Zalgheri, recente innesto, che ha dato profondità al roster, la coppia Anaekwe-Kadjividi, dominante nel settore lunghi, con una media di 15 rimbalzi combinati a partita e una presenza intimidatoria sotto canestro, Santiago Vaulet, miglior realizzatore della squadra con 16,2 punti di media e un ottimo 37% nel tiro da tre punti e Dario Masciarelli e Richard Morina, con quest’ultimo in evidenza grazie ai 20 punti segnati nell’ultima vittoria contro i Bees.

La Virtus Ragusa: entusiasmo e voglia di continuità

La Virtus arriva a questa sfida con il morale alto dopo la vittoria contro Desio, dove ha dimostrato compattezza difensiva e un attacco brillante. Tuttavia, la squadra non è ancora riuscita a centrare due vittorie consecutive in questa stagione. Nicolò Bertocco, leader offensivo con oltre 18 punti di media (sesto nella classifica marcatori del campionato) e un 40% da tre, è fiducioso:

“A Desio abbiamo giocato bene come collettivo. Imola è una squadra aggressiva, ma ci siamo preparati bene e faremo di tutto per vincere. Non guardo le statistiche, penso solo a essere utile ai miei compagni, sia in attacco che in difesa”.

Il valore del PalaPadua

Ragusa punta a sfruttare il fattore campo, nonostante le difficoltà nelle prime gare casalinghe del 2024. La spinta dei tifosi potrebbe essere determinante per centrare una vittoria che avrebbe un peso importante per la classifica.

© Riproduzione riservata