La Terra di Matteo: a Modica, un’associazione no profit per sostenere le famiglie con bimbi autistici nata dall’idea di un papà

Un’associazione no profit a sostegno delle famiglie con bambini affetti da autismo. Nasce a Modica “La Terra di Matteo”. L’associazione è stata fondata da Graziano La Terra, papà di Matteo, un ragazzo di 12 anni diagnosticato con disturbo dello spettro autistico all’età di due anni. Graziano racconta come non sia stato facile accettare la diagnosi, ma che ha trovato la forza di affrontare la situazione per supportare Matteo e altre famiglie che vivono esperienze simili.

L’idea

L’idea di creare ‘La Terra di Matteo’ è nata dalla volontà di sensibilizzare la società sull’autismo e di garantire un futuro migliore per questi bambini, con opportunità di studio e lavoro. Graziano ringrazia Marcello Sarta per il suo fondamentale aiuto nella realizzazione del progetto. Marcello, colpito dalla storia di Matteo, ha collaborato spontaneamente alla costituzione dell’associazione.

La storia di Matteo ha anche ispirato il musicista modicano Joseph Lu. Durante una visita allo studio di Graziano, Joseph ha invitato Matteo a suonare il pianoforte. Nonostante inizialmente restio, Matteo ha cominciato a suonare senza mai aver preso lezioni, rivelando un talento speciale. Joseph ha trasformato questa esperienza nel brano “Power of Love”, che ha ricevuto una nomination al WEA World Entertainment Awards di Los Angeles, come tributo alla forza dell’amore in occasione dell’Autism Awareness Day (WAAD).

Power of love

Il brano “Power of Love” è un progetto musicale nato dal cuore di Joseph Lu, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e garantire una vita autonoma e piena a coloro che vivono con lo spettro autistico. Graziano esprime profonda gratitudine verso Joseph per aver messo il suo talento al servizio di Matteo e di tutti i bambini autistici, dimostrando che, con il giusto supporto, possono realizzare i loro sogni.

L’associazione ‘La Terra di Matteo’ ha intenzione di intensificare le sue attività nei prossimi mesi, annunciando presto le prime iniziative. Sarà un’avventura di solidarietà e supporto, rivolta a famiglie e soggetti affetti da autismo, con tanto cuore e solidarietà.

