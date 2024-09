La semifinalista di Miss Brasile 2016, Danielle Marion, si allena a Ragusa

Danielle Marion è una modella professionista per grandi brand a livello internazionale e semifinalista di Miss Brasile 2016, nonché vincitrice del prestigioso titolo Miss Rio Grande do Norte. E si è allenata in una palestra a Ragusa.

Viaggiatori e turisti scelgono le palestre per tenersi in forma anche durante le vacanze

In questi giorni sono tanti i turisti e i viaggiatori, anche stranieri, che si trovano a Ragusa e qualcuno ha scelto di allenarsi in palestra perchè tenersi in forma è un imperativo.



Tra queste persone, c’è anche Danielle Marion. Danielle ha scelto la palestra ragusana Fit. C-𝓁𝒶𝒷 – La Fabbrica del Fitness.

