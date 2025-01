La Scuola dello Sport di Ragusa diventa sede del corso di Laurea in Scienze Motorie

Questa mattina è stato siglato l’atto di consegna dei locali della Scuola dello Sport di Ragusa al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. La Scuola dello Sport diventa la sede del corso di Laurea in Scienze Motorie.

Un progetto strategico per la città

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza di questa riqualificazione: “C’era una Ragusa con la Scuola dello Sport in disuso e l’offerta universitaria in calo, e c’è oggi una Ragusa con la Scuola dello Sport riqualificata, pronta ad accogliere il nuovo corso di Laurea in Scienze motorie.”

Con la consegna ufficiale, la struttura sarà operativa già a partire dal secondo semestre accademico, che inizierà a marzo. Le lezioni del corso di Laurea in Scienze Motorie si svolgeranno negli spazi rinnovati, includendo aule didattiche e un moderno Auditorium.

L’impegno del Consorzio Universitario

Il presidente del Consorzio Universitario, Giuseppe Lavima, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Con la firma congiunta di stamani, prendiamo in carico in comodato d’uso questa bellissima struttura. Siamo pronti per renderla operativa in favore del nuovo corso di laurea in Scienze motorie.” Oltre a ospitare le attività didattiche, la Scuola dello Sport sarà aperta alla città, promuovendo un utilizzo multifunzionale che la renderà un punto di riferimento per l’intera comunità.

© Riproduzione riservata