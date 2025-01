La proposta: riaprire al traffico via Roma a Ragusa per rivitalizzarla

Riaprire al traffico veicolare un tratto di via Roma a Ragusa per cercare di affrontare le sfide legate al progressivo spopolamento commerciale e residenziale della zona. L’idea, indirizzata all’Amministrazione Cassì, si inserisce in un’ottica di sperimentazione, produttività e coinvolgimento, cercando di bilanciare le esigenze di commercianti, residenti e visitatori e sta suscitando un certo dibattito in città. Da anni, ormai, via Roma (che era il cuore pulsante di Ragusa), si va spopolando sempre di più. Tutte le proposte e le idee per riaciarla hanno avuto benefici momentanei ma mai niente di duraturo nel tempo.

Obiettivi della proposta

Il motivo principale alla base dell’idea è quello del rilancio economico e sociale. La riapertura al traffico veicolare mira a incrementare il passaggio pedonale e automobilistico, portando maggiore visibilità alle attività commerciali e contrastando la desertificazione economica e sociale. Creare un ulteriore varco sul Corso Italia potrebbe distribuire meglio i flussi, riducendo la pressione sul ponte San Vito (Papa Giovanni XXIII). Un maggiore afflusso di persone potrebbe scoraggiare episodi di microcriminalità e disturbo, contribuendo a una maggiore sicurezza dell’area. La proposta prevede orari specifici per l’apertura al traffico e periodi dell’anno in cui mantenere la strada chiusa, garantendo momenti di pedonalità esclusiva.

Motivazioni alla base della proposta

La chiusura al traffico veicolare, unita ad altri fattori esterni, ha provocato un calo significativo di frequentazione della via Roma, con gravi ripercussioni per il tessuto commerciale e sociale del quartiere. La sperimentazione si ispira ai risultati positivi osservati nella parte già carrabile di via Roma (tra via Sant’Anna e il ponte “nuovo”), dove un equilibrio tra traffico veicolare e pedonale ha favorito l’economia locale.

La proposta è stata avanzata dai consiglieri comunali Federico Bennardo, Gaetano Mauro, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami che vorrebbero coinvolgere i commercianti, i residenti e l’amministrazione comunale stessa in un dialogo aperto sulla proposta.

