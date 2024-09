La Meerkat basket Scicli parte con le amichevoli di precampionato. Definiti i due gironi regionali di DR1

Dopo aver definito l’organico con nuovi acquisti e con nuovi coach, Ninni Gebbia e Lucio Lonatica suo vice, la Meerkat basket Scicli scalda i motori in vista dell’avvio della nuova stagione agonistica DR 1 regionale. Cinque le gare amichevoli programmate. Altre quattro le gare amichevoli che terranno impegnati i giovani cestisti. Dopo la prima che si è tenuta a Ragusa con la Virtus, la Meerkat è attesa alla seconda amichevole che verrà giocata a Giarre il prossimo 28 settembre, alle 18, con la Basket Giarre. Il 29 settembre, alle 19, i ragazzi di Fabrizio Lonatica, Paolo Ficili ed Alfonso Cannata alle 18 incontreranno in casa, al geodetico di Jungi, la formazione catanese della Pallacanestro Acibonaccorsi. Il 5 ottobre alle 19 si và a Gela per incontrare la squadra del Ribera Knights ed il 12 ottobre si ritorna al geodetico di Scicli per la gara con la Salus Sport Priolo.

Definiti lo scorso 28 luglio i due gironi regionale delle Divisione 1 regionale (ex serie D), uno est ed uno ovest, e ratificati i ripescaggi.

In quell’occasione sono state accolte le richieste di ripescaggio di Basket Cefalù 1972, Zannella BK Cefalù e Unime e sono stati composto i due i gironi a livello regionale.

Nel girone ovest ci sono Virtus Trapani, Green Basket 99, Patti Basket, Panormus CFG, Pall. Sant’Agata,MBA Erice, Pallacanestro Barcellona, Ribera Knights, Basket Cefalù 1972, Zannella Bk Cefalù. Nel girone est ci sono Basket club Ragusa, Acireale Baket, PGS Sales, Salusport Priolo, Mens Sana Mascalucia, Domenico Savio, Meerkat Scicli, Tre Torri, Acibonaccorsi, Unime e Basket Misterbianco.

© Riproduzione riservata