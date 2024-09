La lumaca di mare Melibe viridis, nuova specie aliena avvistata nell’Adriatico

L’Adriatico ha recentemente registrato la presenza di un nuovo abitante, la lumaca di mare Melibe viridis, una specie esotica invasiva che rappresenta una minaccia per la biodiversità locale. Questo mollusco nudibranco, originario del Mar Rosso, del Canale del Mozambico e di altre regioni dell’Oceano Indiano e Pacifico, è stato segnalato per la prima volta nel Mediterraneo nel 1970 e da allora ha esteso il suo areale in tutto il Mediterraneo centro-meridionale, inclusi l’Italia, la Tunisia e la Turchia.

La “nuova” specie

La Melibe viridis è parzialmente trasparente e di colore verdastro o marrone, può raggiungere i 150 millimetri di lunghezza e ha sei o sette branchie su ciascun lato del corpo. La sua struttura, simile a una bocchetta di aspirapolvere, le permette di predare piccoli organismi come gamberetti, risucchiandoli mentre striscia sul fondo del mare. Inoltre, questa specie non sembra avere predatori naturali nel Mediterraneo, il che ne aumenta il potenziale invasivo.

Il mollusco è stato recentemente avvistato in Adriatico, nel porto di Ljubačke Stanovi, in Croazia, dove è stato filmato da un turista. La sua presenza è preoccupante poiché la sua capacità di predazione e la mancanza di nemici naturali potrebbero avere effetti negativi sugli ecosistemi marini locali. La gestione e la mitigazione di questa invasione richiedono un monitoraggio costante e una rapida identificazione delle specie aliene.

