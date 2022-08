“La Corte del Vespro”, boom di visitatori per le tre mostre di Toni Campo

Un pubblico selezionato quello che ha visitato gli spazi espositivi con le opere di “My Heads, My Souls”, “Sacred photographs”, “The Passion” (quest’ultima è stata esposta per più di un anno a Parma, in occasione dell’anno internazionale della Cultura). Le mostre hanno regalato ai visitatori emozioni molto forti, proiettandolo in una dimensione fuori del tempo. My Heads, My Souls” presenta volti della Sicilia antica, o tratti dalla tradizione araba. Le altre mostre sono “Sacred Fotographs”, quest’ultima con varie scene bibliche di grande impatto visivo e “The Passion” , con le grandi scene che hanno trovato posto negli spazi esterni e sui muri degli antichi caseggiati.

Numerosi gli apprezzamenti e gli attestati di stima. Scrive una visitatrice: «Non è semplice spiegare la trepidazione di un viaggio proprio giù nel profondo tra il nero dei meandri del sottosuolo e il verdastro dell’angoscia più livida. La "Corte del Vespro" è un messaggio a tutti i cultori di arte e innamorati dell’umano sentire, a interagire, a legarsi in un cenacolo che profuma di famiglia e di verità: è un progetto che scava nelle viscere per poi risanare e creare, creare, creare. Perché la vita interrogatasi davanti alla morte non può che stringersi in quell’arte intesa da Toni Campo e Francesco Palazzolo in omaggio a tutti gli uomini che vogliono partecipare al miracolo dell’ideazione».

E ancora: «L’arte della "Corte del Vespro" con un dirompente sentire filosofico ed esistenziale ad andare oltre i sensi, oltre le onde sonore delle parole pronunciate, delle spiegazioni o recensioni di qualsivoglia penna a tentare di cercare ciò che dovrebbe essere chiaro, ma chiaro non è: urge la conciliazione, la tenerezza di Maria, di un cuore che possa vivere se non per l’altro, di un abbraccio che salva».

Afferma Toni Campo: «Fino a qualche settimana fa speravamo che le iniziative de “La Corte del Vespro” venissero capite e apprezzate; oggi possiamo dire che non siamo da soli e questo ci dà la forza di continuare a credere al nostro progetto artistico e culturale».

Con i tre giorni di settembre, si chiude il momento espositivo. L’attività dell’associazione culturale prosegue con numerose iniziative che puntano a diventare un punto di riferimento per l’arte iblea.

Domenica 11 settembre, alle 17,30, nella sede dell’associazione culturale “La Corte del Vespro” verrà presentato il calendario delle attività destinate ai soci. In programma dei corsi e dei master di fotografia, a vari livelli, tenuti da Toni Campo. I corsi saranno riservati ai soci.

Per prenotare la visita e per l’iscrizione ai corsi lacortedelvespro@gmail.com