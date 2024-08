La classe 5^B geometra dell’Archimede di Modica si riunisce a 51 anni dal diploma

La classe 5^B geometra dell’Istituto Archimede di Modica ha celebrato la sua annuale rimpatriata, a 51 anni dal conseguimento del diploma. In un noto locale del modicano, 18 dei 22 ex compagni di classe si sono ritrovati insieme alle rispettive mogli, con la speciale partecipazione del professor Giovanni Rizzone, un punto di riferimento fondamentale per il loro percorso formativo.

Il gruppo si riunisce ogni anno

Questi incontri sono diventati una tradizione per il gruppo, che ogni anno si riunisce per rivivere i ricordi di quando, nel 1969, iniziarono il loro percorso scolastico che li portò al diploma nel 1973. Nonostante siano passati oltre 50 anni, gli ex studenti, ormai settantenni e pensionati, continuano a ritrovarsi con lo stesso spirito giovanile e l’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti. Ex impiegati, funzionari pubblici, liberi professionisti e commercianti, oggi godono della pensione, ma non hanno perso la voglia di condividere momenti di armonia e gioia.

L’augurio condiviso è quello di continuare questa tradizione negli anni a venire, ritrovandosi ancora per festeggiare insieme e rafforzare i legami che, nonostante il tempo trascorso, rimangono forti e significativi.

© Riproduzione riservata