La “Cena dei Cento” a Ispica

La “Cena dei Cento” organizzata dal Rotary Club Pozzallo Ispica si è rivelata un evento straordinario, sia per la sua atmosfera magica sia per il nobile scopo che ha abbracciato. L’evento si è svolto in una cornice unica, lungo il tratto di Corso Umberto, adiacente al palazzo municipale, aggiungendo un tocco di fascino e prestigio alla serata. L’obiettivo dell’iniziativa era l’acquisto di un ecografo per il consultorio cittadino, e grazie alla generosità dei partecipanti e a donazioni extra, questo traguardo è ora più vicino.

Il presidente del Rotary Club, Melinda Garofalo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di creare occasioni di incontro che possano continuare a incentivare donazioni. Ha ringraziato il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, Giorgio Caccamo della Pro Loco, gli sponsor che hanno contribuito con prodotti e servizi, e Anthony Spadaro per l’eccellente servizio di catering. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai soci del Rotary, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più suggestiva.

Il sindaco Leontini ha evidenziato come l’evento non solo abbia rispolverato tradizioni cavalleresche, ma abbia anche svolto un ruolo cruciale nella promozione culturale e turistica di Palazzo Bruno del Liberty e del centro di Ispica. La combinazione di una finalità sociale così rilevante, ovvero il potenziamento delle strutture sanitarie locali con l’acquisto di un ecografo, ha reso l’iniziativa ancor più significativa. L’amministrazione comunale ha sostenuto con entusiasmo questa virtuosa combinazione di promozione del territorio e impegno sociale.

