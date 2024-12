La Capitaneria di Porto di Pozzallo porta conforto ai piccoli pazienti negli ospedali di Ragusa e Modica

Nella giornata di ieri, 17 dicembre, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, insieme a una rappresentanza del personale, ha fatto visita ai reparti di pediatria degli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa e “Maggiore” di Modica.

Un gesto di vicinanza e solidarietà

L’iniziativa, pensata per portare un momento di conforto e calore umano ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, ha visto la consegna di doni speciali. I regali, frutto di una raccolta solidale effettuata dal personale del Compartimento Marittimo di Pozzallo, sono stati acquistati presso una fondazione di utilità sociale, unendo così all’iniziativa un’ulteriore finalità benefica.

Con i loro gesti, gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto hanno voluto trasmettere vicinanza e speranza, contribuendo a rendere più sereno il periodo natalizio per i piccoli degenti e i loro cari.

Auguri e sorrisi per il Natale

Durante la visita, il personale della Capitaneria ha rivolto gli auguri per le imminenti festività natalizie, accompagnati dall’auspicio di una pronta guarigione e un rapido ritorno alla vita quotidiana per i bambini. Con dolcezza e piccoli doni, hanno regalato sorrisi e momenti di gioia in un contesto spesso difficile.

Un impegno costante verso la comunità

Questa iniziativa sottolinea ancora una volta il profondo legame della Capitaneria di Porto di Pozzallo con la comunità e il suo impegno verso chi vive situazioni di fragilità. La visita rappresenta non solo un atto di solidarietà ma anche un simbolo di quanto le istituzioni possano essere vicine alle persone, in particolare a chi affronta sfide personali.

Un gesto semplice ma significativo, che ha portato un po’ di luce nei cuori di chi ne aveva più bisogno.

