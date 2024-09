Kevin Nicosia: i funerali si svolgeranno il 5 settembre

L’ultimo saluto della città a Kevin Nicosia. Si svolgeranno domani alle 10,30, a Vittoria, i funerali del giovane – 18 anni appena compiuti – morto nell’incidente stradale del 27 agosto scorso sulla provinciale che collega Vittoria ad Acate, all’intersezione con la circonvallazione.



L’autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Francesco Coco, di Siracusa, ha verificato la presenza di numerosi traumi in tutto il corpo, alcuni dei quali sarebbero stati letali. Si eseguiranno anche l’esame istolologico e tossicologico. All’autopsia ha partecipato anche il medico legale Giuseppe Algieri, nominato dalla famiglia della giovane vittima.



Dopo l’autopsia il corpo del ragazzo è stato restituito ai familiari per i funerali che si svolgeranno domani nella Chiesa madonna Assunta di Vittoria. La salma del giovane si trova nella casa di via Madonna della Salute, méta, in queste ore, di numerosi parenti e amici.

Il comune di Vittoria ha proclamato per domani, giorno del funerale, il lutto cittadino.

