Istituire la Fondazione “Vittoria Colonna”. Obiettivo: diffondere la cultura nel territorio comunale

La Giunta comunale di Vittoria ha approvato, con la delibera n. 396 dell’11 settembre, l’istituzione della Fondazione “Vittoria Colonna” e la proposta di statuto, che sarà sottoposta al Consiglio comunale per l’approvazione. La creazione della Fondazione è fondamentale per accedere ai finanziamenti del Fondo Unico Nazionale per lo Spettacolo (F.U.S.) e del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (F.U.R.S.).

L’obiettivo della fondazione

La Fondazione avrà l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura nel territorio comunale, valorizzando e gestendo i beni culturali, artistici e paesaggistici. Tra le attività principali, gestirà e riqualificherà il Teatro “Vittoria Colonna”, organizzerà stagioni di prosa e musica, istituirà scuole e corsi di teatro, danza, cinema e arti visive, e offrirà borse di studio per studenti meritevoli.

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dai contributi dei Soci Fondatori (incluso il Comune) e dai soci privati, con quote che variano da 1.000 euro (soci sostenitori) a 5.000 euro o più (soci benemeriti). L’organizzazione interna prevede un Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal Sindaco, che comprenderà anche l’Assessore alla Cultura, il Dirigente del Settore Cultura e quattro consiglieri eletti dai soci.

