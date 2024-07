Issata la bandiera blu a Marina di Modica. Quarto anno consecutivo per il riconoscimento

Il litorale di Marina di Modica ha celebrato con orgoglio il conferimento della Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato alle spiagge che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. Alla cerimonia, che ha avuto luogo sulla spiaggia, erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri, insieme a numerosi cittadini e turisti entusiasti.

Che Cos’è la Bandiera Blu?

La Bandiera Blu è un eco-label volontario, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), un’organizzazione internazionale no-profit. Questo riconoscimento viene attribuito a spiagge, porti turistici e operatori turistici che soddisfano rigorosi criteri di sostenibilità ambientale. I principali parametri valutati includono la qualità delle acque di balneazione, l’educazione ambientale e l’informazione, la gestione ambientale e i servizi di sicurezza.

Un Traguardo Importante per Marina di Modica

Ottenere la Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo rappresenta un traguardo significativo per Marina di Modica, confermando l’impegno costante del Comune nella tutela e valorizzazione del proprio territorio. Durante la cerimonia, il sindaco Maria Monisteri ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come questo riconoscimento sia il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge l’amministrazione, gli operatori turistici e la comunità locale.

“Questo riconoscimento testimonia la nostra dedizione verso la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori”, ha dichiarato il sindaco Monisteri. “Continueremo a lavorare con impegno per mantenere e migliorare questi standard, rendendo Marina di Modica un esempio virtuoso di gestione ambientale.”

Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia: “Un fine settimana molto intenso quello che ci siamo messi alle spalle e che ha vissuto, ieri mattina, il momento sempre significativo della Bandiera blu issata sui nostri arenili. Bandiera blu è la certificazione asserita della salubrità del nostro mare, del rispetto ambientale che poniamo in essere, della salvaguardia dell’ecosistema e della flora e della fauna in esso, della qualità dei servizi che sappiamo e vogliamo offrire nelle nostre località balneari. Il simbolo di tutto questo è la bandiera che sventolerà sui nostri arenili anche questa estate e nei lidi che vivono sulle nostre spiagge.

Questa è la quarta estate che le spiagge modicane sono Bandiera Blu; un percorso che segna il suo inizio nel 2021 con l’amministrazione di Ignazio Abbate e che noi stiamo portando avanti nel pieno rispetto delle regole. Essere fra le 11 località siciliane dove sventola il simbolo che riconosce la qualità dell’ambiente marino, la pulizia del mare, il rispetto delle buone prassi che governano le politiche territoriali, è per noi motivo di grande soddisfazione. Insieme al sindaco Maria Monisteri, ai colleghi assessori e ai rappresentanti delle autorità della nostra Città, a una rappresentanza del consiglio comunale, ai responsabili dell’Ufficio Ecologia, abbiamo sincerato ieri con una sobria cerimonia un momento che certifica il soddisfacimento dei 32 requisiti che sottintendono all’ottenimento della Bandiera Blu. E lavoriamo da subito perché essa sia confermata anche nella prossima stagione”

