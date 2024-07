Ispica: stava per rubare un’auto con una centralina manomessa, arrestato

E’ stato arrestato mentre tentava di rubare un’auto a Marina di Marza. I carabinieri di Modica hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 40 anni, disoccupato e pregiudicato, con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato notato inizialmente da alcuni passanti e successivamente dal proprietario di una Fiat Panda mentre stava armeggiando sul veicolo in sosta lungo la costa Ispicese – Marina di Marza. I militari sono intervenuti tempestivamente. Alcuni passanti hanno impedito al malvivente di allontanarsi, permettendo così ai militari di bloccarlo.

L’arresto

Il catanese dovrà rispondere di furto aggravato per aver utilizzato violenza sulle cose. Infatti, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di sofisticati arnesi da scasso, tra cui una centralina elettronica contraffatta, che gli avrebbero consentito non solo di aprire la portiera, ma anche di intervenire sulla centralina del veicolo per metterlo in moto e allontanarsi. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e chiamato a giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Ragusa.

