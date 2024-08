Ispica: nuovo asilo nido, canile comunale e opere di canalizzazione per le acque piovane. Progetti per 1.500.000 euro

A Ispica sono pronti progetti per 1.500.000 euro grazie alla ratifica delle variazioni di bilancio che permette l’entrata di fondi extra comunali destinati a importanti opere per la città. Grazie a questi fondi, sarà possibile completare l’iter per la realizzazione di un nuovo asilo nido del valore di 864.000 euro, che ospiterà 36 piccoli utenti. Il canile comunale, atteso da decenni, per una migliore ed economica gestione del randagismo, con un importo di 147.500 euro. Le opere di canalizzazione delle acque piovane nella zona a monte di Cava Mortella, necessarie per affrontare un significativo dissesto idrogeologico, con un importo di 500.000 euro.

Le opere

“Queste opere saranno realizzate grazie a contributi provenienti da altri enti e non incidono sulle casse comunali. Ringrazio lo staff dell’Ufficio Lavori Pubblici – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – per l’importante lavoro svolto e per quello che stanno facendo per avviare il prima possibile i lavori”.

