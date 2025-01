Ispica: danneggia la vetrata Basilica con dei petardi, denunciato un 20enne

Dovrà versare circa 13mila euro alla Prefettura, somma che servirà a riparare la vetrata della torre campanaria della Basilica dell’Annunziata di Ispica, che avrebbe danneggiato lo scorso 14 gennaio. I carabinieri a seguito di serrate indagini hanno individuato il presunto autore del danneggiamento della vetrata della torre campanaria della Basilica della Santissima Annunziata, un bene culturale sottoposto a vincolo della Soprintendenza di Ragusa. I carabinieri hanno individuato un giovane di 20 anni che, lo scorso 14 gennaio avrebbe danneggiato la vetrata. L’episodio è stato documentato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il giovane mentre faceva esplodere grossi petardi, provocando gravi danni al patrimonio tutelato.

Profili di responsabilità

Oltre alle conseguenze penali, il giovane è stato sanzionato. La normativa attribuisce al Prefetto del luogo in cui è avvenuto l’evento il compito di irrogare la sanzione amministrativa. In questo caso, il responsabile dovrà versare una somma superiore ai 13.000 euro entro 30 giorni alla Prefettura di Ragusa, somma che sarà destinata al Ministero della Cultura per il ripristino del bene danneggiato.

Il ventenne ha la possibilità di presentare documenti a propria difesa o richiedere un’audizione presso l’Autorità competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Sanzioni previste

Le violazioni relative al deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici prevedono multe che possono arrivare fino a 60.000 euro, sottolineando la severità delle conseguenze per atti che compromettono il patrimonio storico e culturale.

