Infortunio sul lavoro a Vittoria: fortunatamente non grave

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 115, nei pressi del passaggio a livello a Vittoria. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia e un’ambulanza del 118, mentre alcuni operai presenti nell’area hanno cercato di contattare il proprietario del terreno interessato dall’episodio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto durante le operazioni di montaggio di un capannone. Nonostante la concitazione iniziale, le autorità hanno confermato che l’evento non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte.

L’area interessata è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti

