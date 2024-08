Incidenti nella notte a Comiso e sulla strada che collega Santa Croce Camerina: ci sono feriti

Un giovane è rimasto ferito gravemente in un incidente che si è verificato nella notte lungo la provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina.

Uno scooter, condotto dal giovane, si è scontrato con una vettura. Il giovane ha riportato le più gravi conseguenze ed è stato trasportato all’ospedale di Vittoria. Lievemente ferita anche la ragazza che viaggiava sul sellino posteriore dello scooter.

Un altro incidente a Comiso

Un altro incidente si era verificato poco prima a Comiso, poco prima di mezzanotte, in via Cechov. Coinvolte due vetture, una con a bordo una coppia, l’altra condotta da una giovane. Le due auto sono andate distrutte. I tre occupanti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Una delle donne è tuttora ricoverata per i postumi dell’incidente.

