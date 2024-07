Incidente sul lavoro alla Mondial Granit: operaio colpito da un macchinario in movimento

Un incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina presso l’azienda Mondial Granit, situata lungo la strada provinciale Comiso – Chiaramonte. Un operaio di 56 anni è stato colpito da un macchinario in movimento, riportando traumi alla testa, al volto e alle costole. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Vittoria, dove è costantemente monitorato anche dai responsabili dell’azienda. L’auspicio è che possa essere dimesso il prima possibile.

L’incidente

Secondo le informazioni disponibili, l’incidente è stato causato da un errore umano. Giusy Damigella, CFO dell’azienda, ha espresso profondo dolore per l’accaduto, sottolineando che, nonostante l’attenzione rigorosa alla sicurezza e il rispetto della normativa prevista dal d. lgs. 81/08 (T.U. sicurezza sul lavoro), l’errore umano resta una possibilità. L’operaio è stato immediatamente soccorso dal responsabile del personale, Angela Damigella, e dal medico del lavoro presente in azienda. Il personale ha prestato le prime cure in attesa dei soccorsi del 118, prontamente allertati.

© Riproduzione riservata