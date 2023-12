Incidente stradale tra i tornanti della Ragusa – Comiso. Un ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la strada che collega Comiso a Ragusa, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’automobile. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della terza curva del tortuoso percorso e, al momento, le cause sono ancora oggetto di indagine.

La moto, per circostanze non ancora chiarite, ha impattato contro l’auto, provocando il ribaltamento del centauro che è stato sbalzato a terra. Fortunatamente, le condizioni del motociclista non sono gravi, e le ferite riportate sono considerate lievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, prontamente seguiti dalle forze dell’ordine, al fine di valutare la dinamica dell’evento.

L’area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alle équipe mediche di prestare soccorso al ferito. Ricerca fotografica di Franco Assenza