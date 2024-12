Incidente stradale: Mercedes si schianta contro un muretto e si ribalta. A Pozzallo

Momenti di paura questa mattina a Pozzallo, dove un incidente stradale ha coinvolto due automobili, causando il ribaltamento di una Mercedes Classe E e il ferimento del suo conducente.

L’incidente è avvenuto lungo una delle strade di ingresso alla cittadina marinara. Una Alfa Romeo 156, proveniente da una traversa, ha tamponato in pieno la Mercedes, costringendo l’automobilista tedesco a un brusco colpo di sterzo per evitare conseguenze peggiori. La manovra, però, ha portato la berlina a schiantarsi contro un muretto a secco e a ribaltarsi su un lato.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo alla guida della Mercedes, trasferendolo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata