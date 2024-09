Incidente mortale sulla Messina-Catania, perde la vita un uomo di 52 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte sull’autostrada Messina-Catania, nei pressi del comune di Calatabiano, causando la morte di Alessandro Bisazza, un uomo di 52 anni residente a Spadafora. La sua auto, una Fiat Freemont, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un muro. Le autorità sospettano che la vittima possa essere stata colta da un malore, data la dinamica autonoma dell’incidente.

Immediato l’arrivo dei soccorritori

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, che è stata trasportata all’ospedale di Taormina; fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire l’emergenza e svolgere i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto.

La polizia stradale ha avviato un’indagine per comprendere meglio le cause dell’incidente, che al momento sembra essere stato causato da un malore improvviso del conducente. Grazie all’orario notturno, l’incidente non ha provocato significativi rallentamenti al traffico in autostrada.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata