Incidente a Firenzuola, perde la vita Vittorio Burrafato, medico originario di Ragusa

Terribile incidente stradale ieri mattina lungo le strade del Mugello, in una frazione di Firenzuola, provincia di Firenze. A perdere la vita Vittorio Burrafato, 53 anni, ortopedico originario di Ragusa. L’impatto si è verificato lungo la SS 65, nella frazione di Pietramala. Per cause ancora in fase di accertamento al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto fra una Panda, guidata da un uomo di 88 anni e una moto, guidata dal dottor Burrafato, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione.

L’INCIDENTE

Subito sono arrivati anche i soccorsi sanitari del 118, che vista la gravità della situazione, hanno allertato l’elisoccorso Pegaso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente. Sono iniziate quindi le febbrili manovre volte a stabilizzare il ferito che, secondo quanto si apprende, quando è stato caricato sull’elimbulanza era ancora vivo. Purtroppo, però, le ferite riportate erano troppo gravi, e quel flebile filo che lo teneva attaccato alla vita si è poi spezzato.

Vittorio Burrafato, figlio del dott. Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni e fratello dell’oculista Burrafato in servizio a Modica, viveva ormai da anni a Firenze dove aveva completato gli studi. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di Ragusa Oggi.