Incendio in una villetta a Modica

In una villetta unifamiliare a due piani situata in via San Marco Mista a Modica, si è verificato un incendio nelle ore notturne. L’episodio, seppur coinvolgente, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente per contenere e spegnere le fiamme.

Il fuoco ha interessato una porzione del tetto, concentrando i danni principalmente nelle vicinanze di una canna fumaria del camino. I vigili del fuoco, con professionalità e prontezza, hanno efficacemente circoscritto l’area coinvolta, limitando i danni e prevenendo il propagarsi delle fiamme ad altre parti della struttura.

Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno proceduto con la bonifica dell’area colpita dall’incendio. I danni sono risultati concentrati sul tavolato ligneo e sui listelli poggiategole, oltre a interessare alcune componenti del pannello solare.

L’intervento celere e coordinato dei vigili del fuoco ha scongiurato danni più estesi, dimostrando la competenza e l’efficacia del personale nel gestire situazioni di emergenza. Al momento, le autorità stanno investigando sulle cause dell’incendio, focalizzando l’attenzione sulla canna fumaria del camino come possibile punto di origine.