Inaugurata la Piazzetta Clementina Perrone a Ragusa. Rientra nel progetto della toponomastica al femminile

nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della piazzetta intitolata a Clementina Perrone, giornalista di grande prestigio e socia fondatrice del Soroptimist Club di Ragusa. L’iniziativa fa parte del progetto “Toponomastica al femminile” avviato due anni fa sotto la presidenza di Saretta Greco e concluso con l’attuale presidente Maria Pia Iacono.

Alla cerimonia erano presenti la sorella di Clementina, Maria, e alcuni cugini, oltre al sindaco Cassì, agli assessori Gurrieri e Di Grandi, ai consiglieri Sortino e Mezzasalma, Don Maurizio Di Maria e numerose socie del Soroptimist Club di Ragusa.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale, che ha voluto rendere omaggio a una figura di spicco del giornalismo e del sociale. Clementina Lauretta Perrone, nata a Piazza Armerina il 30 settembre 1919, ha dedicato la sua vita all’informazione e all’impegno sociale. Dopo essersi sposata nel 1941 con il giornalista Vittorio Perrone, ha intrapreso una carriera giornalistica collaborando con numerosi quotidiani e agenzie di stampa, tra cui “La Vedetta Iblea”, “Il Corriere di Sicilia”, “Il Giornale di Sicilia”, “Il Corriere dello Sport” e l’agenzia ANSA. È stata la prima donna in Sicilia nominata Segretaria della Stampa, e il 6 giugno 1969, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Saragat il titolo di Cavaliere del lavoro.

Oltre alla carriera giornalistica, Clementina Perrone è stata molto attiva nel sociale, collaborando con ANFFAS Ragusa e con il Centro di ascolto di Cava d’Aliga. Come socia fondatrice del Soroptimist Club di Ragusa, sorto il 10 maggio 1962, ha ricoperto il ruolo di presidente nel biennio 1973-1975, promuovendo iniziative volte a migliorare la condizione delle donne e collaborando con le istituzioni locali per ottimizzare la qualità della vita.

Donna di grande cultura, Clementina Perrone ha partecipato attivamente a numerose manifestazioni organizzate da enti e associazioni, sempre pronta a documentare gli eventi e a dare il suo contributo. È stata stimata per la sua amabilità, disponibilità e per le sue qualità umane e professionali, diventando un punto di riferimento per chiunque l’abbia conosciuta e apprezzata.

La piazzetta a lei intitolata, adiacente alla via Ramelli, non solo rappresenta un tributo alla sua memoria, ma anche un simbolo dell’importanza del ruolo delle donne nella società. La richiesta di intitolazione avanzata dal Soroptimist Club di Ragusa è stata accolta “in considerazione del costante impegno da lei profuso nell’informazione a mezzo stampa e nel sociale”, riconoscendo così il suo inestimabile contributo alla comunità.

© Riproduzione riservata