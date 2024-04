In giro per Ragusa con un manganello vietato: denunciata una tunisina. Un altro straniero sarà rimpatriato

Denunciato un tunisino di 29 per inottemperanza al decreto di espulsione. L’uomo è stato trovato dai carabinieri di Ragusa durante un controllo stradale. I carabinieri hanno notato una berlina scura con a bordo tre individui dall’atteggiamento sospetto, nel centro storico. Decidendo di fermare il veicolo per un controllo, hanno scoperto che la conducente, la tunisina di 26 anni, era in possesso di un manganello di tipo vietato. Uno dei passeggeri, il tunisino di 29 anni, era sprovvisto di documenti di identificazione.

LA DENUNCIA



E’ stato identificato e dai controlli è emerso che il giovane era già stato oggetto di un provvedimento di espulsione nel 2022. Pertanto, la 26enne è stata denunciata per il possesso illegale dell’oggetto atti ad offendere, mentre il 29enne è stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione.

Il 29enne è stato portato presso un centro per il rimpatrio in attesa dell’espulsione.

