In arrivo 33 milioni per i Comuni che hanno giacimenti di metano: fra questi, anche Ragusa e Scicli

In arrivo 33 milioni di euro per i comuni che hanno giacimenti di metano. Fra questi, Scicli e Ragusa. L’Ars ha recentemente approvato un emendamento presentato dai deputati Giuseppe Lombardo (MPA), Fabio Venezia (PD) e Nuccio Di Paola (M5S), il quale sblocca un importante bando dell’Assessorato Regionale dell’Energia. Questo bando riguarda l’assegnazione di finanziamenti per opere infrastrutturali nei comuni che ospitano giacimenti metaniferi, in base alla legge regionale n. 14 del 2000.

I COMUNI INTERESSATI

I comuni interessati avevano presentato due anni fa dei progetti riguardanti la riqualificazione urbana, la mobilità sostenibile, il miglioramento ambientale, l’efficientamento energetico e l’infrastrutturazione sociale. Tuttavia, a causa di problemi di natura tecnico-contabile, il provvedimento era rimasto bloccato, mettendo a rischio la possibilità di ottenere importanti finanziamenti. Su richiesta dei sindaci dei comuni coinvolti, i tre deputati regionali hanno presentato l’emendamento che ha finalmente sbloccato il bando. Si prevede che già nelle prossime settimane saranno emanati i primi decreti di finanziamento per un importo totale di 33 milioni di euro. I 14 comuni siciliani interessati da questo finanziamento sono: Gagliano Castelferrato, Mazara del Vallo, Nissoria, Regalbuto, Troina, Bronte, Agira, Cerami, Cesarò, Scicli, Gela, Ragusa e Nicosia.

