Il vento abbatte l’albero di Natale a Scicli, sarà ripristinato nelle prossime ore

Già dalle prossime ore i componenti del Comitato Cava Santa Maria La Nova, con Ciccio Marinero in testa, saranno al lavoro per ripristinare l’albero di Natale che il forte vento ha abbattuto alle prime luci dell’alba di ieri. Intorno alle 5 una raffica di vento, della tromba d’aria che ha investito il territorio (per fortuna con danni contenuti e senza ripercussioni su persone e cose), ha “collassato” l’albero di Natale realizzato con una struttura composta da tiranti e luminarie proprio e posizionato alla fine della cava di Santa Maria La Nova. Un segno natalizio di grande festa per un quartiere del centro storico sito in una zona periferica della città. Nonostante questa appendice abitativa della città, la Cava di Santa Maria La Nova è un cuore pulsante.

Il Comitato, composto da persone che hanno a cuore la vita del quartiere, hanno realizzata da cinque lunghi anni un albero di Natale interamente illuminato dell’altezza di 12 metri. Tutt’intorno nelle strade anche le luminarie natalizie che riescono a dare il fascino di essere in un ambiente presepiale. Partendo dalla visita del Presepe realizzato in una grotta da Ciccio Marinero e famiglia sulla tradizione voluta dallo zio si arriva su un percorso suggestivo fino all’albero di Natale illuminato. “Questa sera l’albero di Natale tornerà a risplendere con le sue luci – assicura il vulcanico Ciccio Marinero – già nel primo pomeriggio aspettiamo l’arrivo della gru e riposizioneremo le luminarie dell’albero di Natale. Non possiamo fermare una tradizione che si ripete da cinque anni. Da stasera l’albero di Natale alla Cava di Santa Maria La Nova tornerà ad illuminarsi”.

