Piace il trasporto pubblico a Ragusa! Da luglio a settembre staccati 62.522 biglietti

Piace il trasporto pubblico a Ragusa. A rendere noti i dati, il sindaco Peppe Cassì. L’introduzione del nuovo servizio di trasporto pubblico, operato da Etna dopo quasi 50 anni di gestione da parte di AST, è stato percepito come un vero e proprio “cambiamento storico” per la città. Le novità includono l’ampliamento delle linee e delle corse, così come l’integrazione di tecnologie moderne, tra cui un’app che permette agli utenti di monitorare in tempo reale la posizione dei bus. Tuttavia, il sindaco sottolinea che l’effettivo cambiamento deve riflettersi anche nelle abitudini dei cittadini.

I dati

I primi dati di utilizzo del servizio sono molto interessanti, offrendo spunti sia positivi che negativi in attesa della grande gara europea per l’assegnazione definitiva. Il trasporto pubblico sta infatti acquisendo sempre più importanza per i cittadini, che utilizzano frequentemente i mezzi pubblici per raggiungere Ibla, anche senza l’attivazione della ZTL. Di contro, la linea per Donnafugata non ha riscontrato lo stesso successo.

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha presentato i numeri dei biglietti emessi nei primi tre mesi: 15.045 a luglio, 27.209 ad agosto e 20.268 a settembre, per un totale di 62.522 biglietti venduti, di cui 5.305 giornalieri o settimanali, senza contare gli abbonamenti. Questa cifra supera già le medie precedenti, evidenziando un utilizzo crescente del servizio. Tra i dati più significativi emerge il successo dei collegamenti con Ibla, che contano 38.659 biglietti, segno dell’attrattiva del centro storico e della convenienza del trasporto pubblico. Anche il collegamento interno a Marina ha registrato un buon risultato, con 5.798 biglietti, mentre la linea stagionale per Donnafugata ha ottenuto solo 192 biglietti, suggerendo la necessità di rivedere questo collegamento.

Inoltre, è stato esteso l’orario della linea 3, offrendo per la prima volta a Ragusa un servizio serale che collega fino a mezzanotte Ibla, il Centro e Nodo Zama, con altre linee aggiuntive in programma.

Un aspetto da migliorare riguarda le pensiline, sia dal punto di vista strutturale che informativo e a questo proposito l’assessore Giovanni Gurrieri ha assicurato che si sta lavorando in collaborazione con il gestore per risolvere questi problemi, monitorati costantemente dagli uffici comunali.

