Il Ragusano Dop e il progetto di promozione della Regione con Dolce&Gabbana - Ragusa Oggi

Il Ragusano Dop e il progetto di promozione della Regione con Dolce&Gabbana

Con l’appuntamento del 16 agosto si è concluso il tour organizzato dalla Regione con Dolce&Gabbana per la realizzazione del progetto mirato alla valorizzazione ed alla promozione, in tutto il mondo, della Sicilia e delle principali eccellenze dell’isola. Anche a Polizzi Generosa, così come era già avvenuto nei giorni scorsi, a Siracusa, a Caltagirone, a Castellammare del Golfo e a Palermo, il Diprosilac è stato in prima linea con la esposizione e la presentazione dei cinque formaggi Dop siciliani: ragusano, pecorino siciliano, piacentinu ennese, vastedda della valle del Belice e provola dei Nebrodi.

Una esposizione ulteriormente arricchita da una caratteristica cesta contenente alcuni altri formaggi tipici siciliani (palermitano, tuma persa, fior di garofano, canestrati vari, ecc. ) a testimonianza del ragguardevole patrimonio imprenditoriale, produttivo e di indiscussa qualità che caratterizza la filiera lattiero casearia siciliana.

Come da programma la serata di Polizzi, oltre alla significativa ed allorquando interessante esposizione delle produzioni enogastronomiche di eccellenza, è stata caratterizzata da momenti folkloristici (sfilata carretti siciliani, passaggio della banda musicale, esibizione dei “canterini” e dei “ballerini” , ecc. ) e dall’attesa proiezione del film Devotion diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana con le musiche inedite del compianto Ennio Morricone.

Tale proiezione è stata preceduta da un “confronto pubblico” nel corso del quale, dopo l’intervento del Presidente della Regione, Nello Musumeci, fra gli altri, è intervenuto il Presidente del Diprosilac Enzo Cavallo che ha parlato dei distretti produttivi siciliani e dell’importante ruolo della filiera lattiero casearia con particolare riferimento al pesante lavoro degli allevatori dei quali ha sottolineato la laboriosità e l’impegno ad assicurare la qualità delle produzioni attraverso le dop e, quanto prima, con la certificazione QS di “qualità sicura” da tempo sollecitata dal distretto e già introdotta dalla Regione con la approvazione dei disciplinari: il tutto a garanzia dei consumatori .