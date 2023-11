Il procuratore capo di Palermo, De Lucia, apre “Lib(e)ri a Ragusa”. Questo giovedì la lectio magistralis

Al via la nona edizione di Lib(e)ri a Ragusa. Prenderà il via giovedì 30 presso l’auditorium della Camera di Commercio, in piazza Libertà a Ragusa, la nona edizione di Lib(e)ri a Ragusa, incontri con autori ed editori iblei.

Nella giornata di apertura, dopo i saluti istituzionali verrà assegnato il premio giornalistico 2023, subito dopo sarà la volta della lectio magistralis a due voci del Procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e del giornalista Salvo Palazzolo, a partire dal loro libro “La cattura”, sulle indagini e l’arresto di Matteo Messina Denaro. Concluderà la giornata inaugurale il concerto di Enrico Lacognata jazz Trio.

Venerdì 1 inizierà la rassegna vera e propria; nell’arco dei tre giorni, fino a domenica 3, verranno presentati 18 volumi, tutti o prodotti da case editrici iblee o di autori iblei. Le presentazioni saranno dislocate tra i locali del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti e le librerie Flaccavento, Ubik-Paolino e Tante Storie.

Attorno agli eventi specifici quest’anno sono organizzati quattro eventi collaterali. Si esordisce venerdì sera alle ore 20 al Teatro della Badia con il reading dell’attrice Loredana Cannata, “Acqua e fiele”, sulla rivolta dell’acqua a Palagonia del 1980, a ingresso libero.

Sabato sera, sempre alle ore 20, presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale verranno proiettati due documentari sotto il titolo “Uno sguardo sul centro storico. Verso la mappa di comunità”.

Domenica 4 con partenza alle ore 8 è organizzata la tradizionale escursione naturalistica a cura del CIRS Ragusa; quest’anno si farà visita alla Cava della Stepposa; la partenza è al parcheggio Tabuna (dietro la Questura).

La chiusura della rassegna avverrà alle ore 20 presso il Centro Commerciale Culturale, con un omaggio a Giuseppe Bonafede, il poeta popolare che Lib(e)ri a Ragusa quest’anno ha voluto riportare all’attenzione, dopo essere stato a lungo dimenticato. Lo farà con la presentazione di un volume contenente tre inediti, a cura di Giuseppe Cultrera ed edito dalla stessa associazione Lib(e)ri a Ragusa, e con la lettura di *U ditturi pruvulazzu *e altri versi a cura di Ciccio Schembari. Per il programma completo su www.facebook.com/liberiaragusa