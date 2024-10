Il maltempo colpisce la Sicilia: allagamenti nel catanese e nel nisseno, in provincia qualche problema sulla Giarratana-Ragusa

Il maltempo previsto per oggi in Sicilia ha colpito l’isola, causando disagi diffusi, soprattutto nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e in parte di Caltanissetta. Forti temporali e raffiche di vento si sono abbattuti sulla regione dalla scorsa notte, aggravando la situazione soprattutto nelle zone già vulnerabili a causa della crisi idrica e della siccità prolungata. L’allerta arancione era stata emessa ieri dalla Protezione Civile regionale, con una serie di misure preventive adottate in diverse aree.

A Catania, in particolare, le scuole, i parchi e i giardini pubblici sono rimasti chiusi oggi su disposizione del sindaco, per garantire la sicurezza dei cittadini. Nella provincia di Caltanissetta, i vigili del fuoco hanno già effettuato oltre 30 interventi in risposta ad allagamenti, auto bloccate nel fango e strade invase da rami e detriti. I comuni più colpiti in quest’area includono Gela, Sommation e Riesi. Al momento, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ancora una ventina di interventi in sospeso.

Qualche allagamento sulla Ragusa-Giarratana

In provincia di Ragusa sono all’opera le squadre della protezione civile dei vari comuni. Al momento, viene segnalato qualche disagio dovuto ad allagamenti sulla SS. 194 Giarratana-Ragusa. Le forti piogge hanno causato allagamenti e piccoli smottamenti dei terreni circostanti. FOTO: Gianluca Ferraro.

