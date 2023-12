Il Lido “Sud” a Marina di Modica ceduto all’imprenditore Federico Minicuccio. Il commiato di Gianni Prestia

Se ne era fatto un gran parlare nei giorni scorsi, adesso è ufficiale. Il lido Su di Marina di Modica, negli ultimi anni gestito dall’imprenditore nonchè proprietario, Gianni Prestia, passa di mano. Lo ha acquistato Federico Minicuccio, giovane imprenditore modicano, che ha al suo attivo numerosi successi di gestione di locali e non solo balneari.

Ad annunciarlo lo stesso Prestia in una nota di addio che è anche una bella lettera di commiato indirizzata a tutti i modicani ed i cui tratti sono spesso gentili e delicati.

“Finisce un’epoca (2009-2023) , scrive Gianni Prestia, e ho quindi deciso di cedere il Lido Sud dopo quasi 15 anni meravigliosi e indimenticabili, dopo quelli passati insieme con Stefano Magro (2008/2010) al quale mi lega una profonda amicizia e stima, e come altrettanto indimenticabili nelle multinazionali Bunzl – Knp -Paperlinx (1988-2008)

Sapevo che questa sarebbe stata l’ultima mia sfida, avevo in testa di dimostrare alle Multinazionali che il Sud era pronto per nuovi investimenti, e che le solite barzellette MAFIA-GENTE CHE NON VUOLE LAVORARE erano delle scuse per chi non sa affrontare nuove sfide.

Certo delle differenze ci sono e ci saranno sempre tra il NORD/SUD, a volte a favore del Nord a volte a favore del Sud.

Il mio è un piccolo esempio che anche al Sud si può Impresa, e che ci sono Imprenditori che sono capaci di fare impresa come quelli del nord, famiglie come quella dei Minardo o dei Radenza o Leocata nella provincia di Ragusa ne sono l’esempio senza aver timori di confrontarsi con imprenditori del nord.

Ai Modicani, prosegue Gianni, e lo dico con il cuore basta INVIDIA -GELOSIA-ODIO quando emettono sentenze o rancori nei confronti di IMPRENDITORI (piccoli o grandi) che solo loro possono sapere delle notti insonni…. prima di prendere decisioni importanti per salvaguardare dei posti di lavoro, ma cercate di essere positivi e di vederli come persone che portano benessere alla città e di conseguenza alla cittadinanza.

Detto questo adesso Gianni si ritira dal mondo lavorativo, per dedicarmi alla mia famiglia e se sarà possibile nel volontariato.

Il mio ringraziamento va innanzitutto ai ragazzi e ragazze che sono stati veri artefici in questi 15 anni a far crescere il Lido Sud.

Un saluto e un ringraziamento a tutti partner (fornitori-Tecnici) che mi hanno accompagnato in questi anni, facendoli sempre sentire una parte importante del sistema, senza dimenticare arma dei Carabinieri il Col. Manuel Scarso (che da Roma ha dato bel supporto con i ragazzi ANFFAS) la caserma di Marina di Modica (Mar. Ricca e Rizza) -Polizia di Stato (Ispettore Sigona) e Polizia Municipale (Amore Roberto) per il supporto dato.

Ma il mio pensiero va oggi ai nostri clienti che non hanno mai fatto mancare al team del Lido Sud il loro attaccamento anche nei momenti difficili (COVID)

Lido Sud oggi è diventata una bella realtà e per me è stato un grande privilegio esserne stato il leader.

Ho dedicato tutto il mio impegno ad entusiasmo e insieme alla mia famiglia ha rappresentato e rappresenta una delle cose più importanti.

Auguro alla nuova proprietà Federico Minicuccio insieme a tutte le persone che rimarranno a collaborare con il Lido Sud tanti anni di successo e soddisfazioni“.