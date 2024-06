Il Fai apre le porte del Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi sabato 15 giugno

Un modo inaspettato e sorprendente di avvicinarsi e conoscere il mondo dell’archeologia attraverso visite esclusive accompagnati da esperti e guide d’eccezione o cimentandosi in una campagna di scavo. È questa la proposta che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS presenta venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno, nell’ambito dell’edizione 2024 delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, gestite dall’Inrap, l’Istituto Nazionale di Ricerca Archeologica Preventiva della Francia, e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Numerose le iniziative presso il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento, raro gioiello archeologico e agricolo, un luogo straordinario in terra di Sicilia che racconta la storia dell’antica Akragas con i suoi reperti e gli ipogei scavati 2500 anni fa.

Programma del Giardino della Kolymbethra:

Sabato 15 giugno:

Ore 9:30 e 11:30: Visita guidata speciale “Le piante degli dei nel Giardino della Kolymbethra” con Claudia Lambrugo, archeologa e docente di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Milano, e Maria Ala, dottore forestale e Responsabile Servizi Educativi della Kolymbethra.

Visita guidata speciale “Le piante degli dei nel Giardino della Kolymbethra” con Claudia Lambrugo, archeologa e docente di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Milano, e Maria Ala, dottore forestale e Responsabile Servizi Educativi della Kolymbethra. Ore 10:00: Laboratorio “Il piccolo archeologo” per bambini dai 6 ai 12 anni. Attività di ricognizione e scavo guidate, con schede gioco da compilare per ricostruire la vita, gli usi e i costumi dei popoli antichi. Durata: 1,5 ore.

Il Giardino della Kolymbethra è stato affidato in concessione al FAI dalla Regione Siciliana nel 1999. Il calendario eventi “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius, che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto.

