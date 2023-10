Il Comune di Comiso investe 250 mila euro per il rifacimento totale delle cucine comunali per la refezione scolastica

Il Comune di Comiso investirà 250 mila euro per il totale rifacimento delle cucine comunali che serviranno a garantire la refezione scolastica. Questo progetto non solo migliorerà la qualità dei pasti forniti ai giovani studenti, ma garantirà anche la sicurezza degli operatori e la salubrità dei luoghi in cui vengono preparati i pasti.

L’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino, ha spiegato che il finanziamento di 650.000 euro, di cui 250.000 euro saranno destinati alle cucine, è stato un trasferimento straordinario ottenuto recentemente.

UN PROGETTO IMPORTANTE

Si è deciso di non iniziare il servizio di refezione scolastica fino al completamento dei lavori, evitando così disagi ai genitori e assicurando che i pasti siano preparati in locali nuovi e moderni, con personale adeguato e in sicurezza.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha sottolineato l’importanza di garantire la salubrità e la sicurezza dei luoghi di preparazione dei pasti, oltre a fornire pasti di alta qualità. Questo investimento non riguarda solo l’attuale generazione di studenti, ma beneficerà anche le future generazioni per molti anni a venire.