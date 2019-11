Il cibo italiano in mostra a Matera: il Cioccolato di Modica fra le eccellenze - Ragusa Oggi

Il cibo italiano in mostra a Matera: il Cioccolato di Modica fra le eccellenze

ll cibo come espressione culturale, in linea con il riconoscimento assegnato a Matera di Capitale della cultura europea 2019. Si è aperto nella Città dei Sassi la tre giorni, organizzata dalla CNA nazionale, dedicata alle eccellenze alimentari italiane tra le quali spicca, ormai presenza costante, il cioccolato di Modica. Oggi appuntamento con “Le indicazioni geografiche Dop Igp come traino dello sviluppo locale”. Il notevole giro d’affari che si sviluppa intorno alle indicazioni geografiche in Italia può essere un importante traino per l’export tricolore anche se il Meridione resta una potenza inespressa dell’agroalimentare italiano.

Sabato sarà interamente dedicato al cioccolato con il gemellaggio tra Matera e Modica, Capitale europea del cioccolato 2019. Saranno presenti Leo Montemurro, presidente CNA Basilicata, Nino Scivoletto, direttore del consorzio del cioccolato di Modica Igp, Mirco Della Vecchia, presidente nazionale CNA Agroalimentare, Grazia Dormiente, direttore culturale del Ctcm, Salvo Peluso, presidente consorzio del cioccolato di Modica Igp, Massimo Cifarelli, presidente pane di Matera Igp.

Il convegno si chiuderà con la sottoscrizione del protocollo d’intesa “Implementare le Parentele Culturali” alla presenza dei sindaci delle città di Matera e di Modica, Raffaello De Ruggieri e Ignazio Abbate. “Una grande opportunità di sviluppo culturale ed economico – commenta il Primo Cittadino modicano – che abbiamo colto al volo. Gli amici di Matera ci hanno invitato concedendoci l’onore di avere un’intera giornata dedicata al nostro cioccolato e alla nostra Città. Grazie a questo gemellaggio si apriranno interessanti canali di sviluppo tra le due eccellenze del Sud Italia”.