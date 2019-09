IL 22 SETTEMBRE LA TERZA EDIZIONE DELLA ROME HALF MARATHON VIA PACIS - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi ispiratori della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e da Athletica Vaticana in collaborazione con la Federazione italiana di atletica leggera e con il patrocinio di Mibac, Coni, Cip, Comunità Europea e Regione Lazio. La 3^ edizione della mezza maratona, che quest’anno ha stretto una collaborazione con le Ambasciate degli Emirati Arabi Uniti e dell’India, si svolgerà domenica 22 settembre con partenza alle 9 da piazza San Pietro. A seguire partirà la Run for Peace, la non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti. Ispirata al tradizionale pellegrinaggio delle sette chiese, la Via Pacis prevede 5 tappe a sottolineare la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa. “Roma si propone come città crocevia di culture”, ha sottolineato la sindaca Virginia Raggi. “In questi tempi di turbolenze storiche, questo evento è diventato un modello di collaborazione e dialogo concreto tra istituzioni cittadine, mondo sportivo e comunità di fede”, ha osservato il cardinale Gianfranco Ravasi. Alle due prove sono attesi oltre 7.000 partecipanti da 40 nazioni. “La Via Pacis unirà ancora religioni e culture diverse nel nome del dialogo e del rispetto”, ha concluso il presidente della Fidal, Alfio Giomi.

(ITALPRESS).