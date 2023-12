Il 21 gennaio si corre per la Maratona di Ragusa

La 19ª edizione della Maratona di Ragusa è in programma per il 21 gennaio e rappresenta il primo grande evento di corsa su una distanza di 42,195 km della nuova stagione. È un evento atteso e già molti corridori provenienti da diverse parti del continente europeo e dagli Stati Uniti hanno programmato la loro partecipazione. La gara gode di un seguito internazionale, con atleti che hanno confermato la loro iscrizione da paesi come Francia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti.

La Maratona di Ragusa è un evento che fa parte del calendario nazionale Fidal e assegnerà anche i titoli regionali della specialità. Il forte appoggio della cittadinanza, rappresentata dal Sindaco Peppe Cassì e dall’Assessore allo Sport Simone Di Grandi, è un ulteriore riconoscimento della qualità dell’evento.

Oltre alla maratona, ci saranno altre competizioni confermate: la Straragusa, una sfida di 21,097 km inclusa anch’essa nel calendario nazionale Fidal, e la Walking di 21 km in collaborazione con la Uisp Territoriale Iblei, guidata da Tonino Siciliano, che coinvolgerà il gruppo di Nord Walking Ragusa. È prevista anche la Family Run “Cuori in Movimento” con partenza da piazza San Giovanni, dedicata agli ospiti della Clinica del Mediterraneo del centro di Riabilitazione del gruppo Cappadona.

L’appuntamento per la maratona e la mezza maratona è in Via Feliciano Rossitto, con partenza fissata alle ore 8:00 per la gara lunga e alle 9:45 per la mezza. Le iscrizioni hanno un costo di 35 euro per la maratona e 20 euro per la mezza maratona, e è consigliato iscriversi entro il 7 gennaio per evitare aumenti.