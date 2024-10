Il 12 e 13 ottobre il Marina Fest: tanti appuntamenti in programma fra spettacoli, concerti e festival del gelato

Il concerto sinfonico alla Rotonda, in riva al mare; il suggestivo candle concert sulla scalinata della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo; il teatro itinerante. Ed ancora, street band, spettacoli e concerti in piazza, mostra fotografica e sfilata di moda in una due giorni che sarà caratterizzata anche dal festival del gelato, con gusti esclusivi che celebrano le eccellenze siciliane, e la festa del volontariato. Il tutto in una atmosfera da sogno, alla quale i commercianti di Marina di Ragusa parteciperanno con piatti e prodotti del territorio a prezzi speciali.

Si presenta così Marina Fest, la manifestazione organizzata dall’associazione Bee con il suo presidente Giuseppe Occhipinti e l’associazione 356 gradi, con il contributo dell’Ars e della Fondazione Federico II di Palermo grazie all’interessamento dell’Onorevole Nello Dipasquale ed il patrocinio del Comune di Ragusa.

L’appuntamento è per il 12 ed il 13 ottobre, con un calendario ricchissimo di eventi tutti concentrati a Marina di Ragusa.

“C’è sempre un motivo per trascorrere il fine settimana a Marina di Ragusa – afferma Ciccio Barone, componente del comitato organizzativo dell’evento – e lo dimostriamo con un nuovo, attesissimo fine settimana di eventi che coinvolgeranno cittadinanza e turisti”.

“Porteremo in provincia di Ragusa, grazie alla Fondazione Federico II di Palermo, il nuovo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, ci sarà infatti l’attore Andrea Bartolomeo. Domenica 13 ottobre, dalle 18:30, un grande palco alla Rotonda, per un concerto suggestivo e unico”, ha aggiunto Barone.

“Marina Fest è tanto altro ancora, grazie alla partecipazione dei commercianti e degli artisti locali che con entusiasmo e voglia di fare hanno dato vita a numerosi eventi e iniziative. Un ringraziamento doveroso a Orlando Ruggiero, parte attiva dell’organizzazione dell’evento e componente del comitato che è già all’opera per i prossimi eventi in programma a Marina di Ragusa”.

“Il Festival del gelato sarà una occasione speciale per provare i gusti esclusivi che i maestri pasticcieri stanno ideando appositamente, dal Gelato al Parmigiano Reggiano variegato al pistacchio al Gelato alla ricotta aromatizzato al verdello siciliano, crumble di carrubo e confettura all’arancia, solo per fare alcuni esempi. Ma non solo. Numerosi locali di Marina aderiranno al Fest proponendo piatti speciali, a prezzi scontati”.

In piazza Duca degli Abruzzi ci sarà un infopoint dove sarà possibile prendere i gettoni assieme al deplian con tutte le attività che hanno aderito. Mostrando questi gettoni alle attività commerciali si accederà alle promozioni.

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile nei prossimi giorni e consultabile sulla pagina Facebook Marina Fest.

© Riproduzione riservata