I Vittoriesi alzano la voce: vogliono una città sicura. Il 7 Febbraio una marcia in pieno centro

Un lungo corteo dallo slargo antistante la scuola Vittoria Colonna fino a piazza del Popolo. Il 7 febbraio Vittoria scenderà in piazza per chiedere sicurezza e maggiori controlli delle forze dell’ordine.

Nel periodo natalizio, per quasi tre settimane, la città è stata sotto scacco a causa di alcuni attacchi criminali, una serie di furti con spaccata commessi nottetempo quasi sempre da un individuo solitario. Il presunto responsabile da due settimane è stato fermato e si trova nel carcere di Ragusa. Gli inquirenti ritengono, a ragion veduta, che possa essere egli il protagonista solitario della maggior parte dei furti con scasso commessi nella cittadina.

Dal giorno del suo arresto, i furti notturni con spaccata si sono fermati, ma sono numerosi i segnali della microcriminalità che preoccupano il territorio e soprattutto commercianti e artigiani, titolari di attività produttive che troppo spesso sono vittima della criminalità.

Ha fatto scalpore la lettera aperta scritta da una giovane vittoriese, figlia dei titolari della gioielleria Enigma, una delle attività commerciali che ha subito maggiori danni: un vero e proprio grido di dolore da parte di chi vede sparire in un attimo il frutto dei sacrifici di una vita e subisce danni economici che incidono fortemente.

La “marcia per la sicurezza”, organizzata per il 7 gennaio alle 9,30, percorrerà tutta la via Cavour, il “salotto buono” di Vittoria, dove insistono numerose attività commerciale e dove molte altre hanno chiuso i battenti. La marcia si concluderà in piazza del Popolo dove sono previsti alcuni interventi È stata voluta dal “comitato di crisi” che ben due volte si è riunito a Palazzo Iacono, sede del municipio, con la presenza delle categorie produttive, delle organizzazioni dei commercianti e degli artigiani, dei parlamentari regionali Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Dipasquale, nonché del senatore vittoriese Salvatore Sallemi. L’incontro era coordinato dal sindaco Francesco Aiello. Proprio quest’ultimo ha fatto sapere che la questione sicurezza a Vittoria e nel sud est siciliano sarà all’attenzione del governo nazionale il prossimo 28 gennaio, quando lo stesso Sallemi sarà ricevuto dal capo di gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Intanto, si lavora per un rafforzamento dell’organico della Polizia a Vittoria: se n’è parlato qualche giorno fa nel corso di un incontro dei vertici della Cna, con il presidente provinciale Giuseppe Santocono, con il neo questore Marco Giambra. Un segnale che la città attendeva da tempo.

Francesca Cabibbo

